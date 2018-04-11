Новицки намерен остаться в НБА

Новицки заявил, что намерен сыграть за «Даллас» в следующем сезоне НБА

Немецкий форвард "Далласа" Дирк Новицки проведет в Национальной баскетбольной ассоциации следующий сезон, который станет для него 21-м в лиге. Об этом сообщает обозреватель телеканала ESPN Тим Макмэхон на своей странице в Twitter.

"Я планирую вернуться на площадку в следующем сезоне", — сказал Новицки.

Баскетболист 5 апреля перенес операцию на левой лодыжке и больше не сыграет в текущем сезоне. Под вопросом было его участие и в сезоне-2018/19. В нынешнем регулярном чемпионате НБА 39-летний спортсмен сыграл в 77 матчах, набирая в среднем по 12 очков за игру. Действующий контракт Новицки с "Далласом" рассчитан до 2019 года.

Новицки был выбран клубом "Милуоки" под общим девятым номером на драфте новичков 1998 года, но сразу же был обменян в "Даллас". По итогам сезона-2006/07 он стал первым европейским баскетболистом, признанным самым ценным игроком. В 2011 году в составе "Далласа" стал чемпионом НБА, а также получил титул MVP финала. Новицки также является одним из семи игроков лиги, набравших за карьеру более 30 000 очков.