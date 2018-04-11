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ЦСКА обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ
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ЦСКА обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ 

SPORT24.ru 2 часа назад
БК ЦСКА продлил победную серию в Единой лиге ВТБ. Подопечные Димитриса Итудиса обыграли «Калев» со счетом 105:95. Эта победа стала для «армейцев» 10-й кряду.
Первые две четверти получились относительно равными. ЦСКА проиграл первую с разницей в пять очков и вторую в одно. Третью четверть москвичи провели очень мощно, выиграв ее 30:13. В оставшееся время ЦСКА сохранил преимущество и довел матч до победы.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 18 очков. В составе хозяев площадки 20 очков набрал Боян Суботич.
До конца регулярного чемпионата ЦСКА осталось провести два матча. «Армейцы» занимают первое место, но у идущего вторым клуба УНИКС на три игры меньше. Отставание составляет шесть очков.
Единая лига ВТБ  «Калев» — ЦСКА 95:105 (25:20, 29:26, 13:30, 28:29)
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