«Жальгирис» продлил контракт с Дэвисом

Соглашение с 26-летним американцем рассчитано еще на два сезона.

Дэвис присоединился к клубу из Каунаса в июне прошлого года, заключив соглашение по схеме «1+1».

Ранее он выступал за команды НБА — «Филадельфию» и «Бруклин».