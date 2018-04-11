Нападающий Забитцер продлил контракт с «Лейпцигом»

Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 24-летний австриец в 19 матчах чемпионата Германии забил три мяча и отдал одну результативную передачу.