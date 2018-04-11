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Нападающий Забитцер продлил контракт с «Лейпцигом»
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Нападающий Забитцер продлил контракт с «Лейпцигом» 

Советский спорт 56 минут назад
Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне 24-летний австриец в 19 матчах чемпионата Германии забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
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