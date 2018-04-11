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Коби Брайант: «Мои фавориты — „Голден Стэйт“ и „Хьюстон“
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Коби Брайант: «Мои фавориты — „Голден Стэйт“ и „Хьюстон“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывшая звезда «Лейкерс» Коби Брайант назвал фаворитов в борьбе за победу в плей-офф НБА. По его словам, наилучшие шансы у «Голден Стэйт» и «Хьюстона».
— Я стараюсь держаться подальше от предсказаний, — цитирует AFP Брайанта. — Пытаюсь сосредоточиться на том, что вижу сейчас, какую игру, какой потенциал. Многое будет зависеть от состояния здоровья игроков «Голден Стэйт», а как команда мне нравится «Хьюстон» с его скоростью, универсальностью и агрессией. Мы интересно, что покажет «Торонто», как будет выглядеть «Кливленд». И все же фаворитами считаю «Голден Стэйт» и «Хьюстон».
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