«Миннесота» в овертайме победила «Денвер» и вышла в плей-офф

В регулярном чемпионате НБА прошел заключительный игровой день. Среди всех матчей наибольшее значение имела игра «Миннесота» — «Денвер».

Встреча, которая прошла в «Таргет-центре», завершилась со счетом 112:106 ОТ (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5).

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер , который набрал 31 очко, сделал 5 подборов и 5 передач. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов.

У гостей выделялся Никола Йокич . Он записал себе в актив 35 очков и 10 подборов, но в решающие моменты он допустил несколько важных промахов.

Благодаря этой победе «Миннесота» заняла восьмое место на Западе и вышла в плей-офф впервые с 2004 года. «Денвер» остался на девятой позиции и завершил сезон.

Другие результаты:

«Майами» — «Торонто» — 116:109 OT (27:29, 20:24, 24:25, 34:27, 11:4)

«Орландо» — «Вашингтон» — 101:92 (26:23, 29:22, 21:30, 25:17)

«Филадельфия» — «Милуоки» — 130:95 (46:18, 34:26, 25:31, 25:20)

«Чикаго» — «Детройт» — 87:119 (21:35, 29:31, 24:28, 13:25)

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 122:98 (27:26, 34:17, 29:29, 32:26)

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 98:110 (20:20, 17:37, 34:27, 27:26)

«Бостон» — «Бруклин» — 110:97 (27:22, 26:21, 30:27, 27:27)

«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 137:123 (38:28, 39:29, 28:39, 32:27)

«Портленд» — «Юта» — 102:93 (28:21, 27:20, 25:18, 22:34)

«Клипперс» — «Лейкерс» — 100:115 (32:39, 21:25, 21:28, 26:23)

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 96:83 (28:22, 24:22, 27:19, 17:20)