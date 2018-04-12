Ещё
«Миннесота» в овертайме победила «Денвер» и вышла в плей-офф
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Миннесота» в овертайме победила «Денвер» и вышла в плей-офф 

LiveSport.Ru 1 час назад
В регулярном чемпионате НБА прошел заключительный игровой день. Среди всех матчей наибольшее значение имела игра «Миннесота» — «Денвер».
Встреча, которая прошла в «Таргет-центре», завершилась со счетом 112:106 ОТ (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5).
Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который набрал 31 очко, сделал 5 подборов и 5 передач. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов.
У гостей выделялся Никола Йокич. Он записал себе в актив 35 очков и 10 подборов, но в решающие моменты он допустил несколько важных промахов.
Благодаря этой победе «Миннесота» заняла восьмое место на Западе и вышла в плей-офф впервые с 2004 года. «Денвер» остался на девятой позиции и завершил сезон.
Другие результаты:
«Майами» — «Торонто» — 116:109 OT (27:29, 20:24, 24:25, 34:27, 11:4)
«Орландо» — «Вашингтон» — 101:92 (26:23, 29:22, 21:30, 25:17)
«Филадельфия» — «Милуоки» — 130:95 (46:18, 34:26, 25:31, 25:20)
«Чикаго» — «Детройт» — 87:119 (21:35, 29:31, 24:28, 13:25)
«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 122:98 (27:26, 34:17, 29:29, 32:26)
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 98:110 (20:20, 17:37, 34:27, 27:26)
«Бостон» — «Бруклин» — 110:97 (27:22, 26:21, 30:27, 27:27)
«Оклахома-Сити» — «Мемфис» — 137:123 (38:28, 39:29, 28:39, 32:27)
«Портленд» — «Юта» — 102:93 (28:21, 27:20, 25:18, 22:34)
«Клипперс» — «Лейкерс» — 100:115 (32:39, 21:25, 21:28, 26:23)
«Сакраменто» — «Хьюстон» — 96:83 (28:22, 24:22, 27:19, 17:20)
LiveSport.Ru: последние новости
«Химки» дома победили «Парму» ЦСКА вырвал победу у «Калева» Макдэвид второй сезон подряд выиграл «Арт Росс Трофи»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото34
В WADA заявили о взятке России53
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение