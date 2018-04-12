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Рассел Уэстбрук установил рекорд в НБА, оформив второй в карьере сезонный трипл-дабл
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Рассел Уэстбрук установил рекорд в НБА, оформив второй в карьере сезонный трипл-дабл 

SPORT24.ru 27 минут назад
Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук второй раз в карьере и впервые в истории НБА завершил регулярный сезон с двузначными среднестатистическими показателями в трех категориях: очки, передачи и подборы. Так, в среднем за сезон на счету американца 25,4 очка, 10,3 передачи и 10,1 подбора.
В прошлом сезоне Уэстбруку также удалось совершить сезонный трипл-дабл. Помимо этого, он был назван самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА.
Стоит отметить, что всего два спортсмена смогли сделать в карьере сезонный трипл-дабл: Рассел Уэстбрук и Оскару Робертсону в сезоне-1961/62.
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