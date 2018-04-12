Фульц — самый молодой игрок в истории НБА, оформивший трипл-дабл

Защитник «Филадельфии Сиксрес» Маркелл Фульц стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл. В последнем матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (130:95) новичок «Филаделфии» собрал коллекцию из 13 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

Фульц оформил трипл-дабл в возрасте 19 лет и 317 дней. Таким образом, он побил рекорд, установленный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла в ноябре 2017 года. Стоит отметить, что до нынешнего сезона рекорд принадлежал лидеру «Кливленд Кавальерс» Леброну Джеймсу

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.