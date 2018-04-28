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«Торонто» вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
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«Торонто» переиграл «Вашингтон» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА 

RT на русском 59 минут назад
Фото: globallookpress.com
«Торонто Рэпторс» в гостях переиграл «Вашингтон Уизардз» в шестом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счётом 102:92.
В составе «Торонто» самым результативным оказался Кайл Лоури, набравший 24 очка.
У «Вашигтона» больше всех баллов набрал Брэдли Бил. На его счету 32 очка.
Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу «Торонто».
В 1/4 финала канадский клуб встретится с победителем пары «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс».
Ранее «Милуоки Бакс» дома сломил сопротивление «Бостон Селтикс» в шестом матче серии плей-офф НБА.
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