НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам последнего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки центрового «Оклахома-Сити Тандер» Стивена Адамса и лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, блок-шот защитника «Кливленд Кавальерс» Джорджа Хилла, роскошная передача разыгрывающего «Тандер» Расселла Уэстбрука, а также эффектный аллей-уп защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Рэджона Рондо на форварда Энтони Дэвиса.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.