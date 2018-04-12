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Сокрушительные данки Таунса и аллей-уп Рондо на Дэвиса — в топ-10 дня в НБА
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Сокрушительные данки Таунса и аллей-уп Рондо на Дэвиса — в топ-10 дня в НБА 

Чемпионат.com 11 минут назад
НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам последнего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки центрового «Оклахома-Сити Тандер» Стивена Адамса и лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, блок-шот защитника «Кливленд Кавальерс» Джорджа Хилла, роскошная передача разыгрывающего «Тандер» Расселла Уэстбрука, а также эффектный аллей-уп защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Рэджона Рондо на форварда Энтони Дэвиса.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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