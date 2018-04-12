«Орландо» уволил главного тренера Вогела

Специалист возглавлял «Орландо» с 2016 года.

В этом сезоне команда в 82 матчах регулярного чемпионата НБА потерпела 57 поражений и занимает 14-е место в Восточной конференции, оставшись за бортом плей-офф.