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«Орландо» уволил главного тренера Вогела
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«Орландо» уволил главного тренера Вогела 

Советский спорт 1 час назад
Специалист возглавлял «Орландо» с 2016 года.
В этом сезоне команда в 82 матчах регулярного чемпионата НБА потерпела 57 поражений и занимает 14-е место в Восточной конференции, оставшись за бортом плей-офф.
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