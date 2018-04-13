Россия улучшила рекорд по набранным очкам в еврокубках

Российские клубы в нынешнем сезоне в очередной обновили рекорд по набранным очкам в еврокубках — в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

По итогам двух матчей 1/4 финала Лиги Европы, в которых московский ЦСКА противостоял лондонскому «Арсеналу», Россия набрала 12 600 очков в этом сезоне и продолжает занимать 6-е место в турнирной таблице рейтинга стран УЕФА

Напомним, в первом четвертьфинальном поединке, в Лондоне, «армейцы» потерпели разгромное поражение со счётом 1:4. В ответном матче команда Виктора Гончаренко сыграла вничью — 2:2.

ЦСКА был последним российском клубом в нынешнем сезоне еврокубков.