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Россия улучшила рекорд по набранным очкам в еврокубках
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Россия улучшила рекорд по набранным очкам в еврокубках 

Чемпионат.com 1 час назад
Российские клубы в нынешнем сезоне в очередной обновили рекорд по набранным очкам в еврокубках — в Лиге Европы и Лиге чемпионов.
По итогам двух матчей 1/4 финала Лиги Европы, в которых московский ЦСКА противостоял лондонскому «Арсеналу», Россия набрала 12 600 очков в этом сезоне и продолжает занимать 6-е место в турнирной таблице рейтинга стран УЕФА.
Напомним, в первом четвертьфинальном поединке, в Лондоне, «армейцы» потерпели разгромное поражение со счётом 1:4. В ответном матче команда Виктора Гончаренко сыграла вничью — 2:2.
ЦСКА был последним российском клубом в нынешнем сезоне еврокубков.
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