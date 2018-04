Леброн и Дэвис — лучшие игроки НБА в марте и апреле

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков регулярного чемпионата в марте и апреле. В Восточной конференции звание MVP получил форвард «Кливленда» Леброн Джеймс . В прошедшем месяце и начале этого он помог команде одержать 22 победы в 36 матчах, набирая в среднем по 29,6 очка, 9,5 передачи и 9,4 подбора за встречу.

Eastern Conference @Kia NBA Player of the Month @KingJames of the @Cavs in action! #KiaPOTM pic.twitter.com/jHtDOaYjFk

— NBA (@NBA) 13 апреля 2018 г.

В Западной конференции лучшим признан центровой «Нью-Орлеана»​ Энтони Дэвис . 25-летний американец помог команде победить выиграть 21 из 34 матчей, набирая в среднем по 28,4 очка, 11,1 подбора и 3,7 блок-шота.

Western Conference @Kia NBA Player of the Month @AntDavis23 of the @PelicansNBA in action! #KiaPOTM pic.twitter.com/PspJENUXhD

— NBA (@NBA) 13 апреля 2018 г.