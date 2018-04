Браун и Снайдер — лучшие тренеры марта и апреля в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила лучших тренеров регулярного чемпионата в марте и апреле. В Восточной конференции лучшим стал Бретт Браун , который с «Филадельфией» одержал 20 побед в 23 матчах, а в Западной — Квин Снайдер, выигравший с «Ютой» 17 из 21 матча.

The NBA Coaches of the Month for March/April! East: Brett Brown of the @sixers (20-3) West: Quin Snyder of the @utahjazz (17-4) pic.twitter.com/pA2y7Gm4xK

— NBA (@NBA) 12 апреля 2018 г.