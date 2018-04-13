«Химки» рассчитывают сыграть с ЦСКА в Евролиге в оптимальном составе

«Химки» рассчитывают сыграть в четвертьфинальной серии Евролиги против ЦСКА в оптимальном составе, сообщает «Р-Спорт». Игроки, которые ранее были травмированы, сейчас занимаются с командой. Первые две игры серии состоятся 17 и 19 апреля в Москве.