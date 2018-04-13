«Химки» рассчитывают сыграть с ЦСКА в Евролиге в оптимальном составе 

«Химки» рассчитывают сыграть в четвертьфинальной серии Евролиги против ЦСКА в оптимальном составе, сообщает «Р-Спорт». Игроки, которые ранее были травмированы, сейчас занимаются с командой. Первые две игры серии состоятся 17 и 19 апреля в Москве.
"Тайлер Ханикатт, Джеймс Андерсон тренируются с командой, у Марко Тодоровича тоже все нормально. Мы готовимся к тому, чтобы восстановить всех к первой игре с ЦСКА в Евролиге. Задача такая, чтобы все травмированные, включая и Томаса Робинсона, вернулись к этому матчу. «Химки» надеются подойти к серии с ЦСКА в оптимальном составе", — говорится в сообщении «Химок».