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«Химки» рассчитывают сыграть с ЦСКА в Евролиге в оптимальном составе
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«Химки» рассчитывают сыграть с ЦСКА в Евролиге в оптимальном составе 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
«Химки» рассчитывают сыграть в четвертьфинальной серии Евролиги против ЦСКА в оптимальном составе, сообщает «Р-Спорт». Игроки, которые ранее были травмированы, сейчас занимаются с командой. Первые две игры серии состоятся 17 и 19 апреля в Москве.
"Тайлер Ханикатт, Джеймс Андерсон тренируются с командой, у Марко Тодоровича тоже все нормально. Мы готовимся к тому, чтобы восстановить всех к первой игре с ЦСКА в Евролиге. Задача такая, чтобы все травмированные, включая и Томаса Робинсона, вернулись к этому матчу. «Химки» надеются подойти к серии с ЦСКА в оптимальном составе", — говорится в сообщении «Химок».
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