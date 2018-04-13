Игрок клуба НБА отстранен на 25 матчей за нарушение антинаркотической программы

По информации ESPN, Микс отстранен от участия в соревнованиях на 25 матчей. В его организме были обнаружены ипаморелин и пралморелин, которые являются гормонами роста мышечной массы.

Из-за дисквалификации 30-летний атакующий защитник «Вашингтона» пропустит остаток сезона и не сможет помочь своей команде в плей-офф. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Микс сыграл в 77 матчах. В среднем за игру он набрал 6,3 очка и совершил 1,6 подбора.