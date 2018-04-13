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Игрок клуба НБА отстранен на 25 матчей за нарушение антинаркотической программы
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Игрок клуба НБА отстранен на 25 матчей за нарушение антинаркотической программы 

Газета.Ru 30 минут назад
Защитник «Вашингтон Уизардз» Джоди Микс наказан за нарушение антинаркотической программы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
По информации ESPN, Микс отстранен от участия в соревнованиях на 25 матчей. В его организме были обнаружены ипаморелин и пралморелин, которые являются гормонами роста мышечной массы.
Из-за дисквалификации 30-летний атакующий защитник «Вашингтона» пропустит остаток сезона и не сможет помочь своей команде в плей-офф. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Микс сыграл в 77 матчах. В среднем за игру он набрал 6,3 очка и совершил 1,6 подбора.
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