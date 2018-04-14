Ирвинг считает, что «Филадельфия» может стать чемпионом

Чемпион НБА 1983 года в составе «Филадельфии» Джулиус Ирвинг заявил, что «Сиксерс» могут претендовать на чемпионство уже в этом сезоне. По словам Ирвинга, на это указывает хорошая игра команды.

— С учетом того, как играет «Филадельфия» сейчас, команда может пройти весь путь до самого конца уже в нынешнем сезоне, — цитирует TMZ Ирвинга.

В первом раунде плей-офф «Сиксерс» предстоит встретиться с «Майами». Стартовая игра пройдет 15 апреля.

Отметим, что «Филадельфия» трижды становилась чемпионом, последний раз в 1983-м году. С тех пор команде удалось пробиться в финал НБА лишь раз, в сезоне-2000/2001, где она уступила «Лейкерс» (1:4).