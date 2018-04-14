Центровой «Дарушшафаки»: будем сражаться за выход в финал Евролиги

Центровой турецкого клуба «Дарушшафака» Майкл Эрик в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" прокомментировал победу над российской командой "Локомотив-Кубань" в финале баскетбольного Еврокубка.

"До сих пор не могу поверить, что мы выиграли Еврокубок. Это все Скотти, игрок в своем прайме. Эта победа важна для клуба, важна для всех тех, кто пришел сегодня на арену, важна для каждого из нас.

Я бы не хотел говорить о «Локомотиве» — все, что происходит у них и с ними, это их дело, не мое.

Что же касается «Дачки», то кто знает — может, в следующем году мы снова попадем в финал. Только уже Евролиги. По крайней мере — мы будем за это сражаться", — заявил Эрик.

"Локомотив-Кубань" в гостях уступил турецкой «Дарушшафаке» во втором матче финальной серии баскетбольного Еврокубка и упустил трофей. Серия закончилась со счетом 0-2.