Ещё
Ципсер и Грант, вероятно, покинут «Чикаго Буллз»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Манчини внес ясность в слухи об уходе из "Зенита"
Манчини внес ясность в слухи об уходе из "Зенита"

Ципсер и Грант, вероятно, покинут «Чикаго Буллз» 

Чемпионат.com 1 час назад
Лёгкий форвард Пауль Ципсер и разыгрывающий защитник Джериан Грант, вероятно, покинут «Чикаго Буллз» в грядущее межсезонье, сообщает Chicago Sun Times. В клубе не намерены воспользоваться опцией в контракте Ципсера, чтобы продлить с ним сотрудничество. Что касается Гранта, он проиграл конкуренцию за место в составе партнёрам по команде.
Для Ципсера нынешний сезон был вторым в НБА. В завершившемся регулярном чемпионате он принял участие в 54 матчах, набирая по 4 очка и собирая по 2,4 подбора за 15 минут игрового времени. Грант в сезоне-2017/18 сыграл в 74 матчах и собирал коллекцию из 8,4 очка, 2,3 подбора и 4,6 передач.
Чемпионат.com: последние новости
Баскетбол. Еврокубок. «Дарушшафака» победила в Еврокубке-2017/18 Новицки планирует сыграть свой 21-й сезон в НБА Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Юта – Голден Стэйт, Лейкерс — Хьюстон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
«Локомотив» разгромил «Динамо»2
Петкович променяла секс на книги
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение