Ципсер и Грант, вероятно, покинут «Чикаго Буллз»

Лёгкий форвард Пауль Ципсер и разыгрывающий защитник Джериан Грант, вероятно, покинут «Чикаго Буллз» в грядущее межсезонье, сообщает Chicago Sun Times. В клубе не намерены воспользоваться опцией в контракте Ципсера, чтобы продлить с ним сотрудничество. Что касается Гранта, он проиграл конкуренцию за место в составе партнёрам по команде.

Для Ципсера нынешний сезон был вторым в НБА. В завершившемся регулярном чемпионате он принял участие в 54 матчах, набирая по 4 очка и собирая по 2,4 подбора за 15 минут игрового времени. Грант в сезоне-2017/18 сыграл в 74 матчах и собирал коллекцию из 8,4 очка, 2,3 подбора и 4,6 передач.