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УНИКС обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
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УНИКС обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Казанский УНИКС на своей площадке переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 90:75 (23:27, 18:26, 25:14, 24:8).
Самым результативным игроком матча был признан разыгрывающий защитник победителей Хоакин Колом, набравший 18 очков.
В составе гостей Ике Удано удалось записать на свой счет дабл-дабл, набрав 10 очков и совершив 11 подборов.
Баскетбол. Единая лига ВТБ УНИКС (Казань, Россия) — Астана (Астана, Казахстан) — 90:75 (23:27, 18:26, 25:14, 24:8)
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