УНИКС обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС на своей площадке переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт"

Встреча завершилась со счетом 90:75 (23:27, 18:26, 25:14, 24:8).

Самым результативным игроком матча был признан разыгрывающий защитник победителей Хоакин Колом, набравший 18 очков.

В составе гостей Ике Удано удалось записать на свой счет дабл-дабл, набрав 10 очков и совершив 11 подборов.

Баскетбол. Единая лига ВТБ УНИКС (Казань, Россия) — Астана (Астана, Казахстан) — 90:75 (23:27, 18:26, 25:14, 24:8)