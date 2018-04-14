«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» и увеличила отрыв до 9 очков 

В Белграде на стадионе «Райко Митич» состоялось белградское «Вечное дерби», в котором «Црвена Звезда» обыграла «Партизан» со счетом 2:1. В составе победителей забили Неманья Радоньич (18-я минута) и Александар Пешич (21). Автор единственного гола проигравших — Огнен Ожегович (90+8).
Стоит отметить, что матч прерывался примерно на пять минут из-за беспорядков на трибунах. За шесть матчей до конца сезона занимающая первое место «Црвена Звезда» увеличила отрыв от идущего вторым «Партизана» до девяти очков.