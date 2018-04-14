Ещё
«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» и увеличила отрыв до 9 очков
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» и увеличила отрыв до 9 очков 

SPORT24.ru 34 минуты назад
В Белграде на стадионе «Райко Митич» состоялось белградское «Вечное дерби», в котором «Црвена Звезда» обыграла «Партизан» со счетом 2:1. В составе победителей забили Неманья Радоньич (18-я минута) и Александар Пешич (21). Автор единственного гола проигравших — Огнен Ожегович (90+8).
Стоит отметить, что матч прерывался примерно на пять минут из-за беспорядков на трибунах. За шесть матчей до конца сезона занимающая первое место «Црвена Звезда» увеличила отрыв от идущего вторым «Партизана» до девяти очков.
SPORT24.ru: последние новости
В российском баскетболе есть две юные суперзвезды. Их уже оценили в США Прохоров: «Искали партнера, который разделяет страсть к развитию «Бруклина» Блатт: «В карьере мне повезло быть частью нескольких чемпионских команд»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию45
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение