«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» и увеличила отрыв до 9 очков

Стоит отметить, что матч прерывался примерно на пять минут из-за беспорядков на трибунах. За шесть матчей до конца сезона занимающая первое место «Црвена Звезда» увеличила отрыв от идущего вторым «Партизана» до девяти очков.