«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» и повёл в серии, Томпсон набрал 27 очков

В Окленде (штат Калифорния, США) завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф в Западной конференции между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу в нём одержали действующие чемпионы лиги.

Калифорнийцы контролировали ход поединка с первых минут встречи и позволили соперникам сыграть с ними на равных лишь в заключительной четверти. В конечном итоге «Уорриорз» оформили победу с разгромным счётом 113:92.