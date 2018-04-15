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«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» и повёл в серии, Томпсон набрал 27 очков
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«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» и повёл в серии, Томпсон набрал 27 очков 

Чемпионат.com 53 минуты назад
В Окленде (штат Калифорния, США) завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф в Западной конференции между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу в нём одержали действующие чемпионы лиги.
Калифорнийцы контролировали ход поединка с первых минут встречи и позволили соперникам сыграть с ними на равных лишь в заключительной четверти. В конечном итоге «Уорриорз» оформили победу с разгромным счётом 113:92.
Самым результативным в составе победителей стал Клэй Томпсон, набравший 27 очков. Коллекцию из 24 очков, 7 передач и 8 подборов собрал Кевин Дюрант. У «Сан-Антонио» 15 очков в активе Руди Гэя.
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