Ибрагимович принёс победу «Лос-Анджелесу» в матче MLS. Видеообзор матча

«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Чикаго Файр» в шестом туре MLS со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Златан Ибрагимович после передачи Эшли Коула.

Для 36-летнего шведского нападающего, впервые вышедшего в стартовом составе, этот мяч стал третьим в трёх играх за «Гэлакси», в которых он суммарно провёл на поле 128 минут. В обеих встречах голы Ибрагимовича приносили победу его новой команде.

«Лос-Анджелес Гэлакси» после 6 матчей занимает второе место в таблице Западной конференции.

«Чикаго Файр» расположился на девятой строчке в Восточной конференции.