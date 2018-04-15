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Ибрагимович принёс победу «Лос-Анджелесу» в матче MLS. Видеообзор матча
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Ибрагимович принёс победу «Лос-Анджелесу» в матче MLS. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Чикаго Файр» в шестом туре MLS со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Златан Ибрагимович после передачи Эшли Коула.
Для 36-летнего шведского нападающего, впервые вышедшего в стартовом составе, этот мяч стал третьим в трёх играх за «Гэлакси», в которых он суммарно провёл на поле 128 минут. В обеих встречах голы Ибрагимовича приносили победу его новой команде.
«Лос-Анджелес Гэлакси» после 6 матчей занимает второе место в таблице Западной конференции.
«Чикаго Файр» расположился на девятой строчке в Восточной конференции.
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