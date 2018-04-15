Ещё
«Бостон» разгромил «Торонто» и повёл в серии 2-0, Пастрняк набрал 6 очков
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бостон» разгромил «Торонто» и повёл в серии 2-0, Пастрняк набрал 6 очков 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Торонто Мэйпл Лифс» и одержал крупную победу со счётом 7:3 (4:0, 1:2, 2:1) и повёл в серии 2-0. Первый матч — 5:1.
Главным героем матча стал чешский форвард «мишек» Давид Пастрняк, набравший 6 (3+3) очков при показателе полезности "+5". Патрис Бержерон и Брэд Маршан набрали по 4 (0+4) очка.
Российский защитник «листьев» Никита Зайцев провёл на льду 17 минут 35 секунд и заработал отрицательный показатель полезности: "-2".
Чемпионат.com: последние новости
Швед: «Химки» могут обыграть любого соперника, когда играют как единое целое «Торонто» одержал победу над «Вашингтоном» в первом матче плей-офф Новицки планирует сыграть свой 21-й сезон в НБА
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию63
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение