«Нью-Орлеан» обыграл «Портленд» в первом матче плей-офф НБА 

«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в первом матче 1/4 финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Портленде, завершилась со счетом 95:92 в пользу гостей. В составе победителей дабл-даблы оформили центровой Энтони Дэвис (35 очков и 14 подборов) и мощный форвард Никола Миротич (16 очков и 11 подборов).
Центровой гостей Юсуф Нуркич набрал 11 очков и 11 подборов.
"Нью-Орлеан" вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0.
Следующий матч пройдет в Портленде 18 апреля.
НБА. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч "Портленд Трэйл Блэйзерс" (США, Портленд) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (США, Нью-Орлеан) — 92:95 (18:21, 18:24, 27:30, 32:22)