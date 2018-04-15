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Тренер «Сан-Антонио» сравнил с перепуганным оленем действия команды в матче плей-офф
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Тренер «Сан-Антонио» сравнил с перепуганным оленем действия команды в матче плей-офф 

Газета.Ru 1 час назад
Главный тренер «Сан-Антонио Сперс» Грегг Попович прокомментировал итоги первого матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Я думал, что мы готовы физически и морально, но ошибался. Мы выглядели, как перепуганный олень в свете фар.
В первой четверти мы очень плохо играли в обороне и в целом выполняли установку на поединок. Мы слабо защищались и не забивали на другой половине площадки, а это неудачное сочетание", — цитирует Поповича ESPN.
"Сан-Антонио" уступил в первой игре «Голден Стэйту» со счетом 92:113. «Сперс» уступают в серии 0-1. Следующий матч пройдет в Окленде 17 апреля.
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