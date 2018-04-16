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Дабл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Юту» в первом матче серии
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Дабл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Юту» в первом матче серии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Завершился первый матч четвертьфинальной серии в Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Юта Джаз». «Тандер» на домашнем паркете одержали победу со счётом 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, набравший 36 очков и 7 подборов. Дабл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 8 передач записал на свой счёт в составе победителей Расселл Уэстбрук. Лучшим в составе «Джаз» стал Донован Митчелл, набравший 27 очков.
Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Оклахомы».
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