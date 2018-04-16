Дабл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Юту» в первом матче серии

Завершился первый матч четвертьфинальной серии в Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Юта Джаз». «Тандер» на домашнем паркете одержали победу со счётом 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж , набравший 36 очков и 7 подборов. Дабл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 8 передач записал на свой счёт в составе победителей Расселл Уэстбрук . Лучшим в составе «Джаз» стал Донован Митчелл, набравший 27 очков.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Оклахомы».