Вице-президент НБА заявил о скором возвращении лиги на российское ТВ 

Вице-президент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Уоттс рассказал об увеличении интереса к лиге в России. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Нам бы хотелось, чтобы больше людей смотрели наши матчи в прямом эфире. Сейчас мы активно работаем над этим моментом. Мы ведем переговоры с федеральным каналом, чтобы показывать хотя бы один матч в неделю.
Поэтому есть надежда, что в сезоне-2018/19 НБА может вернуться на российское телевидение", — отметил Уоттс.
Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».