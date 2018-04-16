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Вице-президент НБА заявил о скором возвращении лиги на российское ТВ
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Вице-президент НБА заявил о скором возвращении лиги на российское ТВ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter НБА
Вице-президент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Уоттс рассказал об увеличении интереса к лиге в России. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Нам бы хотелось, чтобы больше людей смотрели наши матчи в прямом эфире. Сейчас мы активно работаем над этим моментом. Мы ведем переговоры с федеральным каналом, чтобы показывать хотя бы один матч в неделю.
Поэтому есть надежда, что в сезоне-2018/19 НБА может вернуться на российское телевидение", — отметил Уоттс.
Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».
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