Вице-президент НБА заявил о скором возвращении лиги на российское ТВ

"Нам бы хотелось, чтобы больше людей смотрели наши матчи в прямом эфире. Сейчас мы активно работаем над этим моментом. Мы ведем переговоры с федеральным каналом, чтобы показывать хотя бы один матч в неделю.

Поэтому есть надежда, что в сезоне-2018/19 НБА может вернуться на российское телевидение", — отметил Уоттс.