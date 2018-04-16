Обзор недели НБА

Мечты, которые сбываются

Красивая история недели. После 10 лет в низших лигах США Андре Ингрэм дебютировал за «Лейкерс» и в первом же матче набрал 19 очков. Почти не мазал. Вот это дебют в 32 года!

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» НБА.

А кое-кто отыграл уже 20 сезонов в лучшей лиге мира. Кто бы это мог быть? Конечно, это Винсенити. Поздравляем, мистер Картер, ждём ещё!

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» НБА.

Хотите ещё красоты? Мы всё не можем уйти с аккаунта НБА в «Инстаграме». Там показали, как выбранная под первым номером драфта в женской НБА Айджа Уилсон получила напутствие от Блэйка Гриффина, по которому давно тащится. Бесценная реакция!

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» НБА.

Невероятно, но факт

Видели, что сделал Расселл Уэстбрук? Второй сезон подряд закончил с трипл-даблом в среднем за игру! Бог ты мой, как он это делает…

В первом матче плей-офф Харден вывалил на «Тимбервулвз» 44 очка. У вас ещё есть сомнения относительно того, кто возьмёт титул MVP в этом году?

Совсем плохо сейчас, наверное, только Грегу Поповичу. Его «Сан-Антонио» с треском проиграл первый матч «Голден Стэйту» в первом матче плей-офф, а Кавай Леонард, говорят, пропустит остаток сезона. На это, похоже, накладывается конфликт игрока и тренера, и болельщикам «шпор» можно только посочувствовать.

Молодость и азарт

Маркел Фульц теперь самый молодой игрок НБА, который сумел сделать трипл-дабл. После того как рекорд Леброна побил в середине сезона Лонзо Болл, теперь Фульц перебил и его. Парню 19 лет.

А Донован Митчелл разразился в первый же свой энбэашный сезон 186 трёхами. И стал рекордсменом среди новичков, конечно же, обогнав Демьена Лилларда.

Что же до других новичков, то некоторые из них о-о-очень неплохо проявили себя в своём первом матче плей-офф. Бену Симмонсу вообще не хватило всего одного подбора до трипл-дабла. Одного подбора до трипл-дабла в первом в жизни матче на вылет, Карл!

Митчелл набрал больше всех очков, но играл с травмой, отказался покидать паркет после того, как её получил, и теперь не совсем понятно, сможет ли дальше помогать «Джаз». Желаем молодой звезде «Юты» здоровья.

«И это ваш король?»

Рекорды Леброна — тут всё понятно. В перый же день Король установил два достижения — обогнал Майкла Джордана по количеству точных бросков в играх на вылет, сделал 1500-й ассист и вошёл в тройку лучших игроков в истории по этому показателю в плей-офф. Но мы отметим «Пэйсерс», которые остановили 21-матчевую победную серию Джеймса по количеству побед подряд в первом раунде. Причём уверенно.

Виктор Оладипо теперь герой кучи мемов. На этом он спрашивает: «Это и есть ваш король?»

Но сам Леброн не унывает. Он говорит, что 0-1 в первом раунде — ерунда, он проигрывал 1-3 в финале НБА. Так что он последний кандидат на вопрос, что он будет делать дальше.

Ну и ещё и хорошем. НБА уже четвёртый сезон подряд обновляет рекорд по посещаемости. Так держать!