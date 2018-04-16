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«Зенит» победил «Калев» благодаря дабл-даблам Карасёва и Гордона
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«Зенит» победил «Калев» благодаря дабл-даблам Карасёва и Гордона 

Чемпионат.com 1 час назад
Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке переиграл таллинский «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Решающей в матче стала заключительная четверть — после трёх игровых отрезков «Калев» лидировал с отрывом в 7 очков, однако в четвёртом игровом отрезке «Зениту» удалось сделать решающий рывок и нивелировать отставание, а затем и вырваться вперёд. Итоговый счёт встречи — 85:80 (19:21, 21:26, 18:18, 27:15).
Самым результативным игроком встречи в составе хозяев площадки стал Сергей Карасёв, оформивший дабл-дабл, набрав 22 очка и совершив 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Дрю Гордона — он набрал 15 очков и своершил 17 подборов. В составе гостей отличился Айзея Бриско, набравший 24 очка.
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