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Дуэйн Уэйд вышел на 10-е место в истории НБА по набранным очкам
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Дуэйн Уэйд вышел на 10-е место в истории НБА по набранным очкам 

SPORT24.ru 19 минут назад
Знаменательное событие произхошло во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Филадельфией Севенти Сиксерс».
Во второй четверти Уэйд реализовал средний бросок, заработав свое 3898-е очко в лиге. Оно обогнал Ларри Берда, в активе которого 3897 очков, и вышел на чистое 10-е место.
Отметим, что до окончания первой половины Уэйд успел набрать еще 4 очка. Теперь в его активе 3902 балла.
После первой половины «Майами» обыгрывает «Филадельфию» на выезде со счетом 56:42. Уэйд провел на площадке 12 минут и записал себе в актив 21 очко, 3 подбора, 1 передачу и 1 перехват.
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