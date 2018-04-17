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Базаревич поделился мнением о дерби ЦСКА — «Химки» в плей-офф Евролиги
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Базаревич поделился мнением о дерби ЦСКА — «Химки» в плей-офф Евролиги 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением насчет российского дерби между ЦСКА и «Химками» в плей-офф Евролиги.
"ЦСКА выглядит явным фаворитом серии, но и у «Химок» точно есть потенциал выиграть одну игру, — цитирует Базаревича газета «Известия». — На мой взгляд, если подмосковному клубу удастся увезти одну победу из «Мегаспорта», то в серии может завязаться настоящая борьба.
Но если ЦСКА сохранит преимущество своей площадки, то на итоговый успех подопечным Барцокаса рассчитывать не приходится. Армейцы имеют огромный опыт выступлений в плей-офф турнира, у них значительно больше опций в нападении".
Первые матчи между ЦСКА и «Химками» пройдут 17 и 19 апреля.
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