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28 очков Уэйда помогли «Майами» сравнять счёт в серии с «Филадельфией»
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28 очков Уэйда помогли «Майами» сравнять счёт в серии с «Филадельфией» 

Чемпионат.com 59 минут назад
Завершился второй матч четвертьфинальной серии в Восточной конференции между «Филадельфией Сиксерс» и «Майами Хит». «Хит» на чужом паркете одержали победу со счётом 113:103 (22:29, 34:13, 30:33, 27:28). Решающей в матче стала вторая четверть, в которой гости обыграли своих соперников с преимуществом в 21 очко.
Самым результативным игроком в составе «Майами» стал Дуэйн Уэйд, на счету которого 28 очков, 7 подборов. Разыгрывающий хозяев Бен Симмонс отметился 24 очками, 9 подборами и 8 передачами. Форвард «Филадельфии» Эрсан Ильясова оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.
Счет в серии стал 1-1.
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