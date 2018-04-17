28 очков Уэйда помогли «Майами» сравнять счёт в серии с «Филадельфией»

Завершился второй матч четвертьфинальной серии в Восточной конференции между «Филадельфией Сиксерс» и «Майами Хит». «Хит» на чужом паркете одержали победу со счётом 113:103 (22:29, 34:13, 30:33, 27:28). Решающей в матче стала вторая четверть, в которой гости обыграли своих соперников с преимуществом в 21 очко.

Самым результативным игроком в составе «Майами» стал Дуэйн Уэйд, на счету которого 28 очков, 7 подборов. Разыгрывающий хозяев Бен Симмонс отметился 24 очками, 9 подборами и 8 передачами. Форвард «Филадельфии» Эрсан Ильясова оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

Счет в серии стал 1-1.