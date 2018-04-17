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Уэйд обошел Бёрда по очкам в плей-офф за карьеру
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Уэйд обошел Бёрда по очкам в плей-офф за карьеру 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд в гостевом матче первого раунда с «Филадельфией Сиксерс» (113:103, 1-1) набрал 28 очков (11 из 16 с игры), довёл их общее количество в плей-офф за карьеру до 3898. Это позволило Уэйду обойти экс-игрока «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда (3897) и занять 10-е место в истории НБА по этому показателю. На первой строчке находится бывший одноклубник Дуэйна Леброн Джеймс, на счету которого 6187 очков.
Фото доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».
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