Уэйд обошел Бёрда по очкам в плей-офф за карьеру

Атакующий защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд в гостевом матче первого раунда с «Филадельфией Сиксерс» (113:103, 1-1) набрал 28 очков (11 из 16 с игры), довёл их общее количество в плей-офф за карьеру до 3898. Это позволило Уэйду обойти экс-игрока «Бостон Селтикс» Ларри Бёрда (3897) и занять 10-е место в истории НБА по этому показателю. На первой строчке находится бывший одноклубник Дуэйна Леброн Джеймс, на счету которого 6187 очков.

Фото доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».