Пулюярви отказался сыграть за сборную Финляндии на чемпионате мира

Форвард «Эдмонтона» Йессе Пулюярви не будет выступать за сборную Финляндии на чемпионате мира в Дании.

«Я не поеду в сборную, — приводит Iltalehti.fi слова 19-летнего нападающего. — Есть небольшая проблема, которую я должен решить. Хочу все привести в порядок. Так что сейчас мне нужен отдых и восстановление».

Бывший форвард «Кярпята» провел два года в системе «Эдмонтона». В нынешнем сезоне Пулюярви набрал 20 (12+8) очков в 65 матчах НХЛ и 5 (1+4) очков в десяти матчах АХЛ за «Бейкерсфилд».

Напомним, в 2016 году в составе сборной Финляндии Пулюярви выиграл золото молодежного и юниорского чемпионатов мира. На молодежном чемпионате мира он был признан самым ценным игроком и лучшим форвардом. Также он стал лучшим ассистентом (12 передач) и лучшим бомбардиром (17 очков) турнира.

В том же году «Эдмонтон» выбрал его в первом раунде драфта под общим четвертым номером.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге.