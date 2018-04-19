ЦСКА вновь обыграл «Химки» в четвертьфинале Евролиги

Московский ЦСКА на своей площадке обыграл «Химки» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Встреча завершилась со счетом 89:84, сообщает ТАСС

В составе победителей самым результативным игроком стал Серхио Родригес , который оформил дабл-дабл из 26 очков и десяти сделанных передач.

Лучшим в команде гостей стал Энтони Гилл , который записал на свой счет 24 балла.

Счет в серии стал 2-0 в пользу красно-синих. Следующий матч серии состоится 25 апреля.

Евролига. 1/4 финала. 2-й матч ЦСКА (Москва, Россия) — «Химки» (Химки, Россия) — 89:84 (24:22, 19:23, 25:21, 21:18) ЦСКА: Родригес — 26, Хиггинс — 19, Клайберн — 16, Хантер — 14, Антонов — 12, Вестерманн — 2, Радд, Фридзон, Воронцевич, Хряпа, Курбанов, Макиев "Химки": Гилл — 24, Швед — 12, Маркович — 11, Андерсон — 11, Дженкинс — 9, Вяльцев — 8, Томас — 7, Робинсон — 2, Зайцев, Моня, Тодорович, Зубков