Чарльз Дженкинс: «Не собираемся сдаваться ЦСКА»

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс в преддверии матча 1/4 финала Евролиги с ЦСКА отметил прогресс подмосковной команды.

— Для меня действительно важно было попасть в плей-офф, — отмечает Дженкинс в блоге на сайте Евролиги. — Как и для нашего клуба. Впервые в истории «Химок» и для большинства игроков команды. Ощущения от этого отличные, ведь мы столько всего пережили, особенно в конце сезона. Нас преследовали травмы, и многие игроки не были готовы на сто процентов. Хорошо, что наш клуб двигается в правильном направлении.

Сейчас нам предстоит встреча с ЦСКА. В этом сезоне мы встречались пять раз, учитывая предсезонный матч. Наряду с «Фенербахче», это одна из лучших команд в Европе. Но это плей-офф, это дерби для обоих клубов. Они собираются вернуться в «Финал четырех», где были последние шесть лет, мы же постараемся доказать, что можем играть с ними.

Предыдущие четыре раза они нас смогли обыграть. У них много опыта, отличный тренер, также это очень дисциплинированная команда. В то же время мы не собираемся сдаваться только потому, что они нас обыграли раньше. Постараемся получше подготовиться, а также разберем наши предыдущие матчи. Постараемся сделать эту серию плей-офф интересной.