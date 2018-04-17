Игровые майки лидера «Голден Стэйт» Карри стали самыми продаваемыми в НБА

Игровые майки защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри стали самыми продаваемыми в Национальной баскетбольной ассоциации за в период с октября 2017 года по апрель 2018 года, передает официальный сайт лиги.

На втором месте по числу продаж оказалась форма лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса . Замыкают тройку игровые майки партнера Карри по «Голден Стэйт» Кевина Дюрэнта

Также в десятку самых продаваемых маек НБА в нынешнем сезоне вошли:

5. Кайри Ирвинг ("Бостон Селтикс");

8. Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс");