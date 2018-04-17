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Игровые майки лидера «Голден Стэйт» Карри стали самыми продаваемыми в НБА
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Игровые майки лидера «Голден Стэйт» Карри стали самыми продаваемыми в НБА 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Reuters
Игровые майки защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри стали самыми продаваемыми в Национальной баскетбольной ассоциации за в период с октября 2017 года по апрель 2018 года, передает официальный сайт лиги.
На втором месте по числу продаж оказалась форма лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса. Замыкают тройку игровые майки партнера Карри по «Голден Стэйт» Кевина Дюрэнта.
Также в десятку самых продаваемых маек НБА в нынешнем сезоне вошли:
4. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс");
5. Кайри Ирвинг ("Бостон Селтикс");
6. Расселл Уэстбрук ("Оклахома-Сити Тандер");
7. Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк Никс");
8. Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс");
9. Джеймс Харден ("Хьюстон Рокетс");
10. Бен Симмонс ("Филадельфия Сиксерс ").
Ранее вице-президент НБА Дэвид Уоттс рассказал об увеличении интереса к лиге в России.
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