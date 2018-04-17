Бен Симмонс — первый с 1990 года защитник с 15 очками в среднем за игру и 0 трехочковых за сезон

Защитник «Филадельфии Севенти Сиксерс» Бен Симмонс отметился любопытным достижением. В регулярном сезоне-2017/18 21-летний баскетболист набирал в среднем 15.8 очка за игру, не реализовав при этом ни одного трехочкового броска. Последним защитником в НБА, набиравшим в «регулярке» не менее 15 очков в среднем за игру и не имевшим ни одного попадания из-за дуги был Митчелл Уиггинс, который отметился подобным достижением в сезоне-1989/90, выступая за «Хьюстон Рокетс». Об этом сообщает Over & Back Podcast. Митчелл Уиггинс является отцом защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Эндрю Уиггинса