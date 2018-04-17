Конкурс прогнозистов РФПЛ: Кирьяков обыграл журналиста

В 26-м туре соперничество специалистов и журналистов «СЭ» продолжили бывший полузащитник сборной России Сергей Кирьяков и заместитель шефа отдела футбола «СЭ» Дмитрий Зеленов

И снова победу одержал специалист. Кирьяков угадал точный счет матчей «Ахмат» — «Тосно» (1:0) и «Ростов» — «СКА-Хабаровск» (2:0), одну разность и два исхода. Зеленов также предсказал точный счет матча «Уфа» — ЦСКА (1:1), а также три исхода.

26-й тур Специалист

Журналист «СЭ»

Результаты

Кирьяков

Зеленов

АХМАТ — ТОСНО — 1:0 1:0 — 3 очка

2:0 — 1 очко

АМКАР — РУБИН — 0:3 0:0 — 0 очков

1:1 — 0 очков

ДИНАМО — ЛОКОМОТИВ — 0:4 1:1 — 0 очков

1:0 — 0 очков

ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:0 2:0 — 1 очко

3:0 — 1 очко

КРАСНОДАР — АРСЕНАЛ — 3:0 2:0 — 1 очко

1:1 — 0 очков

УРАЛ — СПАРТАК — 2:1 0:2 — 0 очков

1:2 — 0 очков

УФА — ЦСКА — 1:1 0:0 — 2 очка

1:1 — 3 очка

РОСТОВ — СКА-ХАБАРОВСК — 2:0 2:0 — 3 очка

1:0 — 1 очко

Итого

10 очков

6 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.