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Конкурс прогнозистов РФПЛ: Кирьяков обыграл журналиста
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Конкурс прогнозистов РФПЛ: Кирьяков обыграл журналиста 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
В 26-м туре соперничество специалистов и журналистов «СЭ» продолжили бывший полузащитник сборной России Сергей Кирьяков и заместитель шефа отдела футбола «СЭ» Дмитрий Зеленов.
И снова победу одержал специалист. Кирьяков угадал точный счет матчей «Ахмат» — «Тосно» (1:0) и «Ростов» — «СКА-Хабаровск» (2:0), одну разность и два исхода. Зеленов также предсказал точный счет матча «Уфа» — ЦСКА (1:1), а также три исхода.
26-й тур  Специалист
Журналист «СЭ»
Результаты
Кирьяков
Зеленов
АХМАТ — ТОСНО — 1:0  1:0 — 3 очка
2:0 — 1 очко
АМКАР — РУБИН — 0:3  0:0 — 0 очков
1:1 — 0 очков
ДИНАМО — ЛОКОМОТИВ — 0:4  1:1 — 0 очков
1:0 — 0 очков
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:0  2:0 — 1 очко
3:0 — 1 очко
КРАСНОДАР — АРСЕНАЛ — 3:0  2:0 — 1 очко
1:1 — 0 очков
УРАЛ — СПАРТАК — 2:1  0:2 — 0 очков
1:2 — 0 очков
УФА — ЦСКА — 1:1  0:0 — 2 очка
1:1 — 3 очка
РОСТОВ — СКА-ХАБАРОВСК — 2:0  2:0 — 3 очка
1:0 — 1 очко
Итого
10 очков
6 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
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