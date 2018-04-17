Алексей Швед: «Вяльцев может играть на таком уровне и уже это доказывал»

Лидер «Химок» Алексей Швед после первого четвертьфинального матча Евролиги с ЦСКА () рассказал, что не удивлен результативности своего партнера по команде Егора Вяльцева . В среднем по ходу сезона Евролиги Вяльцев набирает 3 очка, против ЦСКА в первом матче он набрал 21 (в том числе 5 точных трехочковых).

«Вяльцев может играть на таком уровне, он не раз это доказывал. Сегодня он совершил много открытых бросков, поэтому не стоит удивляться его результативности. Надеюсь, он продолжит в том же духе.

Плей-офф — самая важная часть сезона, к матчам на вылет мы подошли в полной боевой готовности. Сегодня мы показали, что можем на равных бороться с ЦСКА. В любом случае, сезон не заканчивается на выходе в плей-офф, мы хотим пройти в Финал Четырех Евролиги!», — передает слова Шведа Максим Абрамов.