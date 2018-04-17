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Курбанов: «ЦСКА был не готов к агрессивной и жесткой игре „Химок“
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Курбанов: «ЦСКА был не готов к агрессивной и жесткой игре „Химок“ 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Игрок БК ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу над БК «Химки» 98:95 в первом четвертьфинальном матче Евролиги.
«У нас сегодня не все получалось. Это было видно. Много позволяли «Химкам» того, чего не давали делать раньше. Матч получился самым сложным против этого соперника. Надеюсь, дальше будет проще. А сегодня «Химки» были агрессивными, жесткими в защите — к чему мы были не готовы. Мы были сбиты с ритма. Надеюсь, такого в серии больше не повторится», — передает слова Курбанова корреспондент Soport24.ru Максим Абрамов.
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