«Панатинаикос» разгромил «Реал» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги

ТАСС , 17 апреля. Греческий «Панатинаикос» на своей площадке со счетом 95:67 обыграл испанский "Реал" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Афинах.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Панатинаикоса» американец Майк Джеймс , набравший 24 очка.

По итогам регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» занял четвертое место, одержав 19 побед в 30 матчах. «Реал» занял пятое место с аналогичным количеством побед, уступив грекам по дополнительным показателям.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Панатинаикоса». Следующий матч пройдет 19 апреля в Афинах.