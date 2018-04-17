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«Панатинаикос» разгромил «Реал» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги
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«Панатинаикос» разгромил «Реал» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги 

ТАСС 32 минуты назад
ТАСС, 17 апреля. Греческий «Панатинаикос» на своей площадке со счетом 95:67 обыграл испанский "Реал" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Афинах.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Панатинаикоса» американец Майк Джеймс, набравший 24 очка.
По итогам регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» занял четвертое место, одержав 19 побед в 30 матчах. «Реал» занял пятое место с аналогичным количеством побед, уступив грекам по дополнительным показателям.
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Панатинаикоса». Следующий матч пройдет 19 апреля в Афинах.
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