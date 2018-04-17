«Панатинаикос» разгромил «Реал» и повёл в серии, Калатес оформил дабл-дабл

В Афинах завершился первый четвертьфинальный поединок серии плей-офф Евролиги между «Панатинаикосом» и «Реалом» . Победу в нём одержали хозяева, не оставив гостям ни единого шанса.

Уже в первой четверти команда из Греции показала прекрасную готовность, стартовав с рывка 16:0. К завершению второй четверти преимущество афинян составляло всё те же 16 очков — 46:30. Окончательно вопросы о победителе встречи были сняты в третьей десятиминутке, когда хозяева оторвались от соперников на 33 очка — 77:44. В заключительном игровом отрезке ПАО контролировал происходящее на паркете, оформив победу со счётом 95:67.