«Панатинаикос» разгромил «Реал» и повёл в серии, Калатес оформил дабл-дабл 

В Афинах завершился первый четвертьфинальный поединок серии плей-офф Евролиги между «Панатинаикосом» и «Реалом». Победу в нём одержали хозяева, не оставив гостям ни единого шанса.
Уже в первой четверти команда из Греции показала прекрасную готовность, стартовав с рывка 16:0. К завершению второй четверти преимущество афинян составляло всё те же 16 очков — 46:30. Окончательно вопросы о победителе встречи были сняты в третьей десятиминутке, когда хозяева оторвались от соперников на 33 очка — 77:44. В заключительном игровом отрезке ПАО контролировал происходящее на паркете, оформив победу со счётом 95:67.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, собравший коллекцию из 24 очков, 8 подборов и 3 передач. Впечатляющий дабл-дабл из 11 очков и 16 передач оформил Ник Калатес. У «Реала» 12 очков в активе Трэя Томпкинса.