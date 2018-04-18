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Байрон Скотт: «Джеймс и Леонард перейдут в „Лейкерс“
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Байрон Скотт: «Джеймс и Леонард перейдут в „Лейкерс“ 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Бывший игрок и тренер «Лейкерс» Байрон Скотт уверен, что Леброн Джеймс и Кавай Леонард перейдут в калифорнийский клуб. По его словам, они покинут «Кливленд» и «Сан-Антонио» соответственно ближайшим летом.
— Увидите, что Джеймс и Леонард окажутся в «Лейкерс», — заявил в эфире ESPN Скотт. — И мы вернемся в финал плей-офф. Уверен, что место для их зарплат найдется. Ведь речь о Лос-Анджелесе, где делают чемпионов, если, конечно, вы не в «Клипперс» (смеется). У «Лейкерс» огромные традиции и история побед — 17 чемпионских титулов.
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