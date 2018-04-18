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Канадский рэпер Дрэйк назвал «бомжом» баскетболиста во время матча НБА
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Канадский рэпер Дрэйк назвал «бомжом» баскетболиста во время матча НБА 

RT на русском 2 часа назад
Канадский рэпер Дрэйк и болельщик «Торонто Рэпторс» оскорбил защитника «Вашингтон Уизардз» Келли Оубре во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бомж!» — крикнул Дрэйк пробежавшему мимо него Оубре. Слова канадского рэпера приводит Bleacher Report.
«Торонто» победил «Вашингтон» со счётом 130:119 и повёл в серии 2-0.
Ранее вице-президент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Уоттс рассказал об увеличении интереса к лиге в России.
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