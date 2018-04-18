Канадский рэпер Дрэйк назвал «бомжом» баскетболиста во время матча НБА

Канадский рэпер Дрэйк и болельщик «Торонто Рэпторс» оскорбил защитника «Вашингтон Уизардз» Келли Оубре во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Бомж!» — крикнул Дрэйк пробежавшему мимо него Оубре. Слова канадского рэпера приводит Bleacher Report.

«Торонто» победил «Вашингтон» со счётом 130:119 и повёл в серии 2-0.