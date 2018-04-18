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«Жальгирис» в овертайме переиграл «Олимпиакос» благодаря 21 очку Дэвиса
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«Жальгирис» в овертайме переиграл «Олимпиакос» благодаря 21 очку Дэвиса 

Чемпионат.com 1 час назад
Каунасский «Жальгирис» на выезде в овертайме переиграл «Олимпиакос» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги. «Олимпиакос» хорошо начал матч, выиграв первую четверть с разницей «+11», однако не смог после этого выиграть ни одного игрового отрезка, с трудом сумев перевести матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказался «Жальгирис». Итоговый счёт встречи — 87:78 (12:23, 20:15, 21:18, 19:16, 15:6) в пользу «Жальгириса».
Самым резлультативным игроком в составе победителей стал Брэндон Дэвис набравший 21 очко. В составе хозяев отличился Василлис Спанулис, набравший 25 очков.
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