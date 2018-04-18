«Жальгирис» в овертайме переиграл «Олимпиакос» благодаря 21 очку Дэвиса

Каунасский «Жальгирис» на выезде в овертайме переиграл «Олимпиакос» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги. «Олимпиакос» хорошо начал матч, выиграв первую четверть с разницей «+11», однако не смог после этого выиграть ни одного игрового отрезка, с трудом сумев перевести матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке сильнее оказался «Жальгирис». Итоговый счёт встречи — 87:78 (12:23, 20:15, 21:18, 19:16, 15:6) в пользу «Жальгириса».