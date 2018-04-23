Дэнни Грин: каждая наша победа — для Грега Поповича

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Дэнни Грин посвятил победу команды над «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции главному тренеру коллектива Грегу Поповичу, у которого недавно умерла жена.

«Сейчас каждая наша победа — для Грега Поповича. При этом я ником образом не умоляю заслуг Этторе Мессины, который отлично с нами сработался и привёл нас к победе», — сказал Грин Clutch Points.

Напомним, ассистент Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс» Этторе Мессина заменил главного тренера команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».