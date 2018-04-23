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Дэнни Грин: каждая наша победа — для Грега Поповича
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Дэнни Грин: каждая наша победа — для Грега Поповича 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Дэнни Грин посвятил победу команды над «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции главному тренеру коллектива Грегу Поповичу, у которого недавно умерла жена.
«Сейчас каждая наша победа — для Грега Поповича. При этом я ником образом не умоляю заслуг Этторе Мессины, который отлично с нами сработался и привёл нас к победе», — сказал Грин Clutch Points.
Напомним, ассистент Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс» Этторе Мессина заменил главного тренера команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».
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