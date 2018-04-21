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Баскетболист ЦСКА Родригес стал самым ценным игроком второго тура четвертьфинала Евролиги
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Баскетболист ЦСКА Родригес стал самым ценным игроком второго тура четвертьфинала Евролиги 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 апреля. Разыгрывающий защитник российского баскетбольного клуба ЦСКА Серхио Родригес признан самым ценным игроком второго тура четвертьфинальных серий Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Во втором победном матче серии против «Химок» (89:84), который прошел 19 апреля, Родригес набрал 26 очков, что является его личным рекордом результативности в одном матче. Он также сделал 10 передач, оформив второй дабл-дабл в сезоне. Родригес впервые признан самым ценным игроком раунда плей-офф в Евролиге.
Родригес является лучшим бомбардиром плей-офф Евролиги, набирая в среднем по 24 очка за игру. ЦСКА ведет в серии до трех побед с «Химками» со счетом 2-0, следующая игра состоится 25 апреля в Мытищах.
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