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«Реал» победил «Панатинаикос» и сравнял счёт в серии, Рейес набрал 18 очков
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«Реал» победил «Панатинаикос» и сравнял счёт в серии, Рейес набрал 18 очков 

Чемпионат.com 1 час назад
В Афинах завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф между «Панатинаикосом» и «Реалом». Победу в нём одержали гости. Встреча прошла в плотной борьбе и лидерство в ходе поединка переходило от одной команде к другой несколько раз.
Первая половина встречи осталась за хозяевами — 40:36. Однако уже в третьей четверти мадридцы совершили мощный рывок, оторвавшись от соперников на 7 очков. В заключительные десять минут игрового времени «Реал» контролировал происходящее на паркете и довёл матч до победы — 89:82.
Самым результативным в составе победителей стал Фелипе Рейес, набравший 18 очков. У «Панатинаикоса» 20 очков и 6 передач в активе Майка Джеймса.
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