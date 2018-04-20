«Реал» победил «Панатинаикос» и сравнял счёт в серии, Рейес набрал 18 очков

В Афинах завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф между «Панатинаикосом» и «Реалом» . Победу в нём одержали гости. Встреча прошла в плотной борьбе и лидерство в ходе поединка переходило от одной команде к другой несколько раз.

Первая половина встречи осталась за хозяевами — 40:36. Однако уже в третьей четверти мадридцы совершили мощный рывок, оторвавшись от соперников на 7 очков. В заключительные десять минут игрового времени «Реал» контролировал происходящее на паркете и довёл матч до победы — 89:82.